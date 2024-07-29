恒大汽车两附属公司被申请破产 股价剧烈起伏

股权被收购事宜尚未落定，中国恒大新能源汽车集团有限公司（简称恒大汽车）旗下两家附属公司近日被债权人申请破产重整。

消息一出，公司港股股价星期一（7月29日）剧烈起伏，开盘后下跌近6%，此前曾上涨近9%。

综合《中国证券报》和证券时报e公司等报道，恒大汽车星期日（28日）晚间披露，旗下两家附属公司收到了法院的通知书，相关附属公司的个别债权人于7月25日向相关地方人民法院申请对相关附属公司进行破产重整。

恒大汽车表示，上述通知书对公司和相关附属公司的生产经营活动产生重大影响。

这两家附属公司为恒大新能源汽车（广东）有限公司，以及恒大智能汽车（广东）有限公司。天眼查显示，它们有多条被列为被执行人高风险的公告。

恒大新能源汽车（广东）有限公司成立于2019年1月28日，从事汽车零部件及配件制造、技术进出口、货物进出口等业务。

恒大智能汽车（广东）有限公司成立于2018年2月12日，曾用名为恒大法拉第未来智能汽车（广东）有限公司，主要从事机械技术推广服务、机械技术咨询、交流服务等业务。

另外，恒大汽车转让的消息已经过去两个月，目前仍无实质性进展。

据恒大汽车7月26日晚发布的公告，潜在卖方和买方之间的讨论仍在进行中，但尚未订立任何协议或授信协议。

公告称，潜在交易尚待进一步尽职调查，包括潜在买方的资金证明及对集团资产、负债、业务等调查。

在债权人对附属公司申请破产重整的背后，是恒大汽车的巨大债务压力。

据公司2023年度财报，截至去年年底，恒大汽车的资产总额为348.51亿元（人民币，下同，64.57亿新元），负债总额则高达725.43亿元。

业绩方面，恒大汽车去年营收约13.4亿元，公司拥有人亏损为119.95亿元。