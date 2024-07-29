国台办：台海形势复杂严峻 两岸媒体人更应善尽社会责任

中国大陆国台办新闻局长兼发言人陈斌华在宁夏举行的两岸记者联合采访活动上说，两岸人民要相知相惜，才能为台海稳定注入更多确定性。台海形势越是严峻，两岸媒体人应尽社会责任。

综合中新社和台湾《中国时报》报道，“探访星星的故乡——海峡两岸记者宁夏行”联合采访活动上星期四（7月25日）启动。陪同参访的陈斌华星期天（28日）表示，两岸人民就是一家人，是骨肉同胞。“我们需要增进彼此之间的了解，只有相知才能相惜，才能为两岸和平、为台海稳定注入更多正能量和确定性”。

陈斌华强调，台海形势越是复杂严峻，两岸媒体人更应善尽社会责任，增进彼此了解，让大陆或台湾同胞更加了解对岸同胞的生活、喜怒哀乐，这有利于民族的团结和谐以及两岸和平。

陈斌华说，他是资深媒体人出身，曾参加过数次两岸记者联合采访，到国台办新闻局工作以来，已组织了两次两岸记者联合采访。

他认为，两岸记者联合采访是非常好的形式，让大家共同探寻一个未知的领域，加深了两岸记者之间的友谊和业务交流。

谈及近年联合采访都邀请台青自媒体参加，陈斌华说，两岸媒体生态都发生很大变化，新媒体、网络媒体已成为获得资讯、娱乐的主要管道，所以希望有更多台青自媒体人参与，通过他们的视角来展现更贴近年轻人、也更有“网感”的内容。

这次联合采访活动由国台办和中国大陆记协共同组织。来自两岸和香港的24家媒体、近40名记者将在为期八天的行程中走访银川、吴忠、中卫等地。