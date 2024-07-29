中国国安部：深化国安改革 加快形成和提升新质国安战斗力

中国国家安全部在党委扩大会议上强调，要进一步全面深化国安改革，加快形成和提升新质国安战斗力。

中国国安部星期一（7月29日）在官方微信公众号发表评论员文章，提到国安部近日召开党委扩大会议、全系统学习贯彻中共二十届三中全会精神视频会议强调，要坚持实战实用导向，进一步全面深化国安改革，加快形成和提升新质国安战斗力，加快构建国家安全机关工作新格局，为中国式现代化提供坚强安全保障。

文章指出，三中全会把维护国家安全放到更突出位置，强调国家安全是中国式现代化行稳致远的重要基础。国家安全机关是维护国家主权、安全、发展利益的特殊力量，必须全面贯彻总体国家安全观，科学把握推进国家安全体系和能力现代化的目标要求，把加快形成和提升新质国安战斗力作为贯彻落实三中全会精神、进一步全面深化改革的主攻方向。

文章提出，加快形成和提升新质国安战斗力，要全力打造垂管体制“领导力”，加快推进管理、指挥、调度扁平化，不断提高贯彻中共中央决策部署的效率效果。要全力打造实战体制“硬实力”，坚持一切向战、一切为战，建强一体化指挥平台、专业化保障支柱、体系化实战团队，全面释放体制效力战力合力。

文章说，要全力打造战略研究“软实力”，不断创新战略研究机制，持续提升战略研究水平。要全力打造科技赋能“巧实力”，做强网络化、做优数据化、做快智能化，提升科技成果推广应用水平。要全力打造政治建设“引领力”，引导广大干警筑牢“红”的根基、提升“专”的能力，锻造忠诚干净担当的新时代国安铁军。

文章提及，加快形成和提升新质国安战斗力，要发扬求真务实和钉钉子精神，建立环环相扣的全流程抓落实链条，推动重大改革举措全面落地见效。要把准改革要求谋落实，在“学深”上下真功，在“悟透”上求真知，在“做实”上见真效。要明确改革责任抓落实，精心组织、统筹协调，科学制定改革任务书、时间表、优先序，明确各项改革实施主体和责任。

文章提到，要讲求改革方法促落实，准确把握改革的战略重点，合理安排改革举措的先后顺序、节奏时机，根据轻重缓急循序渐进、稳扎稳打。要弘扬改革作风保落实，发扬自我加压、自我奋进、紧抓快办、真抓实干的精神，坚决杜绝形式主义、官僚主义，树立研究解决实际问题的作风。要加强改革问效督落实，把改革落实情况纳入巡视督查，加强对改革任务落实情况的评估考核，确保改革取得丰硕成果。