苏州工业园区商务局科员实名举报上司贪腐

一名自称是中国苏州工业园区商务局科员的男子实名举报上司贪腐，并称苏州市纪委监委已受理举报，但至今没有反馈。

综合中国新黄河和《华商报》大风新闻星期天（7月28日）报道，这名男子马翔宇自称是清华大学毕业生。他在网上公开实名举报其供职的苏州工业园区商务局局长祝某及其团伙违反政治纪律、组织纪律、工作纪律、廉洁纪律，在政府采购中围标串标、虚设项目套取资金、进行利益输送、向省委巡视组提供虚假材料，以及祝某本人学历造假。

马翔宇在视频及举报信中称，他曾向苏州市纪委监委提供了大量的合同、票据、询价记录单、通话录音、微信聊天记录、邮件账目等材料并实名举报，但距离苏州市纪委监委2023年3月13日正式受理已过去一年零四个月，至今没有反馈。

他申诉，自己因拒绝参与该团伙的犯罪活动，已经被祝某绕过组织程序进行了长达四年的打击报复。

马翔宇也说，他在清华大学读的本科，取得双学士学位，后来在清华大学读研期间，被公派到美国哈佛大学做过一段时间的研究工作，到苏州工业园区工作后一心埋头工作，做出了大量工作成果，没想到竟成为祝某一伙人借助外部采购进行贪腐活动的绊脚石，因拒绝“入伙”遭打击报复。

马翔宇称，祝某还将报复对象扩大到所有有志于参与苏州工业园区建设的清华毕业生，“他们一伙的涉案金额不低于1700万元（人民币，314万新元），这是一起典型的群腐案件，恳请相关部门以防变拒腐的实际行动挽回财政损失，净化生态环境。”

新黄河联系到祝某本人，祝某说：“这件事我现在不方便表态，你可以联系我们苏州工业园区宣传部。”新黄河随后多次拨打宣传部电话，但无人接听。苏州工业园区新闻中心的工作人员则说：“我们有关注到这个情况，相关的部门也正在核实中，具体的结果要等核实结果出来后，我们会第一时间反馈。”

《华商报》大风新闻则报道，苏州市政府值班室一名工作人员回应称，已关注到网上举报并高度重视，并说祝某属市管干部，此事已由苏州市纪委监委介入调查。

苏州市纪委监委相关人士称，针对马先生的举报，他们会有专人进行核查，一经查实将严肃处理。