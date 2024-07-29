香港与老挝签署11项合作备忘录

香港特首李家超星期一（7月29日）与老挝副总理兼外交部长沙伦赛·贡玛见证香港和老挝签署11项合作备忘录。

据香港政府公报，李家超率领香港代表团星期天（28日）下午抵达老挝首都万象，展开东南亚三国老挝、柬埔寨和越南的访问行程。

抵达老挝万象后，李家超出席中国驻老挝大使方虹所设的交流餐敍。李家超表示，香港和老挝两地在经贸合作方面有着良好前景，港府将继续推动两地开拓更多合作空间和促进人文交流，在老挝以至亚细安各国介绍香港的优势和发展机遇，说好香港故事。

综合香港商业电台、《明报》《星岛日报》等报道，李家超星期一上午先与老挝副总理兼外交部长沙伦赛·贡玛会面，两人席间双方见证香港与老挝签署11项合作备忘录。李家超之后拜访老挝总理宋赛·西潘敦。

在与沙伦赛·贡玛会面时，李家超说，这是香港特首首次到访老挝，具有历史意义，并指香港可与亚细安在多个领域加强合作。他希望此行能够加强香港与老挝之间的交流。

沙伦赛则说，中国大陆国家主席习近平与老挝国家主席通伦共同签署《构建中老命运共同体行动计划》，为两国合作提供坚实基础，并有利于老挝与香港合作，他期待与香港展开经济合作讨论。

与李家超一同出席会面的香港官员，包括商务及经济发展局局长丘应桦，贸发局主席林建岳、财政司副司长黄伟纶、海关关长何佩珊等。上述11项备忘录涉及香港保安局与老挝海关；香港贸发局与老挝工贸局、商会等；香港理工大学与万象的中学，以及几个香港及老挝商业机构等之间的合作。

李家超一行人当天下午还将到访当地学校、企业和铁路项目，了解老挝的发展，晚间则与当地政商界领袖会面。