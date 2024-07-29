中国官方下达5亿人民币预算内投资支持五省灾后应急恢复

中国国家发展改革委下达5亿元（人民币，下同，9246万新元）中央预算内投资，支持五省暴雨洪涝和台风灾害灾后应急恢复。

据中国央视新闻星期一（7月29日）报道，5亿元中央预算内投资将用来支持湖南、河南、四川、陕西暴雨洪涝和福建台风灾害灾后应急恢复，重点用于受损水利防洪、学校医院等灾区基础设施和公共服务设施应急恢复建设，推动尽快恢复正常生产生活秩序。

另一方面，国家防总办公室、应急管理部星期天（28日）加密组织气象、水利、自然资源、住房城乡建设等部门开展防汛防台风专题联合会商，视频调度湖南、江西、辽宁、吉林等13个重点省份。

据新华社报道，根据会商结果，台风格美已于28日早上8时停止编号，但其残余环流给湖南、江西、湖北、广东、辽宁、吉林等地带来的降雨影响仍较大，局部地区降雨具有极端性，防汛救灾工作面临南北双线作战、多种风险并存的复杂局面。

国家防总当日将针对吉林的防汛四级应急响应提升至三级，针对重庆启动防汛四级应急响应。国家防总办公室派出工作组赴吉林协助指导相关工作。

国家防总也维持针对辽宁、湖南的防汛三级应急响应和针对江西、湖北、广东的防汛四级应急响应。前期派出的五个工作组、专家组继续在湖南、辽宁、安徽、福建、江西协助指导防汛抗洪抢险救灾工作。国家防灾减灾救灾委员会维持针对河南、湖南、四川的国家三级救灾应急响应以及针对福建、陕西的国家四级救灾应急响应。