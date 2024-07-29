小米以8.42亿人民币在北京购地建厂扩大电动车生产

中国科技公司小米集团继首款电动汽车销售报捷，以8亿4200万元（人民币，下同，1亿5600万新元）在北京购买了一幅地段，用于扩大电动汽车生产。

综合彭博社和证券时报网报道，根据北京市规划和自然资源委员会7月25日公开信息显示，这幅地段占地53公顷，靠近小米位于首都亦庄区的现有电动汽车工厂，由小米景曦科技有限公司竞得。

根据挂牌文件，该地将用于建设新能源智能网联汽车整车与零部件制造项目，项目固定资产投资不低于26亿元，达产年产值不低于160亿元。

天眼查信息显示，小米景曦科技有限公司成立于2022年，是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业法定代表人是刘凌迪，注册资本15亿4000万元，实缴资本6亿6000万元。通过天眼查大数据分析，小米景曦科技有限公司参与招投标项目26次。该公司的控股股东是小米智能技术有限公司，而小米智能的法定代表人是雷军。

小米今年3月进军汽车市场，首辆电动汽车SU7上市，售价为21万5900元，这是小米集团董事长雷军斥资100亿元造车以在电动汽车市场占一席之地的第一步。雷军本月较早时候表示，该公司已交付三万辆汽车，并有望最快在11月实现今年10万辆的初始销售目标。

另外，据工业和信息化部官网本月公布的第385批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示中，出现四款“小米牌”纯电动轿车，其企业名称为“小米汽车科技有限公司”。 这意味着，小米汽车取得独立造车资质，其生产企业名称也由北汽更换为小米。