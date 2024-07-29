高虹安涉贪被停职 台内政部：无违背宪法

台湾在野的民众党籍新竹市长高虹安因涉及贪污案被判刑停职。台湾内政部说，民选地方行政首长如涉案仍能继续执行职务，恐对地方政务推动产生不良影响，并强调停职是为增进公共利益，并未抵触宪法比例原则，也无违背宪法保障工作权的意旨。

高虹安被控2020年担任民众党不分区立委时虚报助理酬金、加班费，涉嫌诈领约46万元（新台币，1万8800新元）。检方依《贪污治罪条例》职务诈欺、《刑法》伪造文书等罪起诉她及四名助理。

在上星期五（7月26日）的一审判决中，台北地方法院依《贪污治罪条例》判处高虹安七年四个月徒刑，褫夺公权四年，可上诉。根据台湾《地方制度法》规定，县市长涉嫌违反图利罪以外的《贪污治罪条例》罪行，经一审判处有期徒刑以上者，应停职，由副首长代理。

台湾内政部星期一（7月29日）通过官网发布新闻稿称，民选地方行政首长是地方整体施政与发展的重要推手，如涉案仍能继续执行职务恐对地方政务推动产生不良影响，因此地方制度法定有停职甚至解职规定，此是为增进公共利益所必要，并未抵触宪法第23条之比例原则，与宪法保障人民工作权之意旨亦无违背。

内政部说，宪法对人民权利的保障，在合于宪法第23条所定增进公共利益所必要等要件时，自得以法律为适当之限制，不管是宪法第15条还是第23条，服公职不只是权利也是义务，宪法第23条有明确规范，也就是牵涉到很明显的公共利益的时候，应按照第23条宪法比例原则予以规范。

内政部指出，在地方制度法第78条民选地方行政首长停职规定之目的，是考量涉案的民选地方行政首长虽判决尚未确定，“但已影响国家及人民对其之信任”，若继续执行职务恐对地方政务的推动产生不良影响，因此以法律明定应暂时停止其职务。

至于民选地方行政首长停职期间得否发给半俸，内政部说，依台湾行政院人事行政总处2017年6月22日总处给字第1060049606号函规定，是由上级自治监督机关审酌当事人事实情况，是否足以维持基本生活及涉违法失职程度等，裁量得否发给半数俸额的决定。

内政部指出，考量高虹安是涉犯贪污治罪条例案件，且尚无因停职导致基本生活难以维持的顾虑，因此为贯彻政府扫除贪污，建立廉能政治决心，决定停职期间不核给半数俸额，符合行政院人事行政总处规定。