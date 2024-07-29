习近平要求维护好退役军人权益 让他们受全社会尊重

中共中央军委主席习近平在全国退役军人工作会议上提出，要维护好退役军人的权益，让他们得到全社会的尊重。

据新华社报道，中共总书记、中国国家主席习近平星期一（7月29日）在北京召开的全国退役军人工作会议上作出指示，向受表彰的模范单位和个人表示祝贺，并向从事退役军人工作的人员表示问候。

习近平强调，退役军人是推进中国式现代化的重要力量，退役军人工作事关改革发展稳定和强军兴军事业。

他指出，新时代新征程，退役军人工作要有新担当新作为。要坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大和二十届三中全会精神，贯彻落实为经济社会发展服务、为国防和军队建设服务的方针，着眼推进中国式现代化所需、退役军人所盼，进一步全面深化改革，持续完善组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系，切实把退役军人接收安置好、服务保障好、教育管理好、作用发挥好、权益维护好，让军人成为全社会尊崇的职业、让退役军人成为全社会尊重的人。

习近平希望退役军人永葆革命军人本色，坚定信念，爱国奉献，奋发有为，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

中国国务委员谌贻琴在会上传达了习近平指示并讲话。她表示，习近平的指示充分体现了对退役军人工作的高度重视和对广大退役军人的亲切关怀。

谌贻琴说，要认真落实习近平重要指示，聚焦中国式现代化建设，进一步全面深化改革，在服务强国强军、提高服务保障水平、防范化解风险上展现新担当新作为，引领广大退役军人踊跃投身现代化建设实践，不断开创退役军人工作高质量发展新局面。

上述会议表彰了397名全国模范退役军人和100个全国退役军人工作模范单位、80名模范个人。