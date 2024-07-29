美丽岛民调：逾六成台民众支持修法延长核电厂使用期限

停止运转的台湾核三厂一号机已依法予以除役，但台湾最新民调显示，有超过六成的民众支持修法延长核电厂使用期限。

中时新闻网报道，台湾长期追踪民意的《美丽岛电子报》星期一（7月29日）公布民调结果显示，针对立法院有无必要修法延长核电厂使用期限，高达64.1%的受访民众表示有必要，21.6%认为没必要，其余则未明确回答。

交叉分析显示，65%泛蓝民众、民众党支持者支持修法；中立民众中，59.3%认为有必要修法、22.1%认为没必要；泛绿民众方面，44.3%认为有必要修法、35.8%认为没必要，其中民进党支持者42.9%认为有必要修法、37.4%认为没必要。

运转40年的第三核能发电厂一号机从6月中旬起逐步递减运行功率，上周六（27日）正式停机，隔日起进入除役。

台湾共有三座核电站，每站两台机组，分别位于金山、国圣和马鞍山。临近马鞍山的核三厂是目前唯一运营的核电站，一号机停运后，二号机的运营许可证也将于明年5月到期。

根据台湾现行《核子反应器设施管制法》，核电厂运转执照有效期间最长为40年，若期满要继续运转，则应在执照届满前五年至15年申请换发执照。

主张保留核能发电的国民党在本届立法院会期结束前提出修法，主张取消核电厂运行限制。支持者认为，延长核电站的运行期限将确保台湾的能源安全。立法院7月10日审查上述修正草案，但因对核废料处置未达成共识，草案并未通过初审。

台湾前总统蔡英文2016年上台后，承诺在2025年实现全面废核。彭博社报道指出，台湾废核的举动与全球对核能重新产生兴趣的趋势背道而驰。核能不产生、排放温室气体，但产生的有毒废物可能在数千年内保持放射性。