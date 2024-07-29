重庆首次组织成批大学生跨境就业 70余人赴阿曼工作

中国经济放缓之际，西部大城重庆首次组织成批大学生跨境就业，来自八所川渝高校的70余名大学生前往了中东国家阿曼就业。

据重庆日报网报道，这是由重庆发展投资公司旗下的重庆外商服务有限公司（简称重庆外服公司）与阿曼企业开展的跨境劳务合作项目，重点接收成渝地区高等院校应届大学毕业生。

重庆外服公司负责人介绍，往年公司每年会帮助一些学校零星输送学生跨境就业，今年是首次尝试成批输送。

项目负责人赵玉岭说，阿曼企业提供的岗位主要是技术骨干、储备干部。“待遇方面，公司提供吃住，月薪最低1.2万元（人民币，下同，2220新元），高的可达1.8万元，每年14薪（14个月薪水）。此外企业还负责每年两次往返机票，可带薪休假一个月。”

据报道，这批赴阿曼就业的70余名大学生，分别来自重庆师范大学、重庆工业职业技术学院等八所川渝高校，他们以化工类专业为主、电器自动化和英语专业为辅，从事的岗位与专业对口，就业满两年后，若满意还可续签。

去年6月，16岁至24岁青年失业率上升至21.3%后，中国国家统计局一度停止发布该数据。统计局将在校生排除在失业率数据外，并将25岁至59岁年龄组分为两组后，1月重新开始公布青年失业率数据。

中国经济复苏不及预期，但大学应届毕业生将达1179万，有预测称到了下半年，青年就业压力会更大。