金门翻船案 陆方代表周一抵金门

“214”金门翻船案的大陆代表星期一（7月29日）下午抵达金门。据报两岸代表将在隔日签署共识后，台湾将归还两具大陆渔民遗体及被查扣的大陆渔船，台湾官员将到金门县殡葬所祭拜，表达歉意，并给予家属抚慰金。

台湾联合新闻网报道，大陆泉州台办副主任李朝晖一行人星期一下午搭乘小三通船班抵达金门，台湾海巡署代表在现场迎接。

李朝晖下船后表示，应台湾海巡部门邀请，他陪同家属再次来到金门处理2月14日翻船事件善后，希望台方与他相向而行，妥善解决相关事宜。

外界关注两岸代表是否都已释出最大善意，对此海巡署副署长谢庆钦仅回应，希望双方星期二的协商可以顺利圆满。

陆方代表包括李朝晖、海峡两岸关系协会协调处长许伟伟、晋江市红十字会秘书长曹荣山、兼任晋江红会顾问的围头镇长庄东航及家属来燕、于德斌等六人；台方协商代表则有谢庆钦、台湾的大陆委员会（简称台湾陆委会）法政处处长周鸣瑞与海峡交流基金会代表。

另据人民日报客户端报道，大陆国台办发言人陈斌华星期一以答记者问形式回应说，近日，晋江市红十字会将派人陪同家属赴金门协商处理相关事宜。

214金门翻船案发生至今近半年，两岸代表原定上周三（7月24日）在金门金湖饭店签署共识，却因台风搅局被迫延期。

一艘中国大陆快艇2月14日驶入金门海域，台湾海巡署人员追缉过程中，快艇翻覆造成船上两人死亡、两人生还。 台海两岸双方针对事故责任、赔偿等问题迄今进行15轮协商未果，死者遗体至今仍存放于金门。