湖南省原政协主席李微微被查

十四届全国政协人口资源环境委员会副主任李微微被通报落马，她曾任湖南省政协主席、党组书记。

中共中央纪委国家监委网站星期一（7月29日）通报，李微微涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

公开资料显示，现年66岁的李微微是湖南宁乡人，长期在湖南工作，2006年11月起，先后担任省委常委、统战部部长，省委常委、政法委书记等职。

2016年1月，李微微任湖南省政协主席、党组书记。李微微落马前已退居二线，去年3月，她转任第十四届全国政协人口资源环境委员会副主任，直至此次被查。