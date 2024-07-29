中国敦促域外国家少给东海和南中国海局势点火浇油

针对美日澳印外长对东海和南中国海局势表达关切，中国外交部发言人回应时表示，中方敦促域外国家少给地区局势点火浇油。

中国外交部发言人林剑星期一（7月29日）在例行记者会上说，中方一贯认为国与国之间的合作及地区倡议都应有利于促进地区和平稳定与繁荣，而不是拼凑封闭排他的小圈子，损害地区国家的互信与合作。

他批评，美、日、印、澳四边机制，嘴上唱的构建自由开放的“印太”高调，干的却是人为制造紧张，煽动对立对抗，遏制他国发展的事，与求和平、谋发展、促合作、图繁荣的亚太的大势背道而驰，注定不得人心。

林剑强调，中方坚定不移维护自身领土主权和海洋权益，坚持同直接当事国通过对话协商妥处双边的涉海问题。

他不点名指出，个别域外国家频繁派遣先进军机军舰到南中国海炫耀武力，制造紧张，并编织形形色色的小圈子，在地区制造分裂，挑动对抗，已成为地区和平稳定的最大威胁和挑战，并直言中方坚决反对有关国家假“反对胁迫”之名行集团对抗之实，以维护秩序之由，实则维护的是少数国家炮制的家法行规。

林剑说，中方敦促域外国家切实尊重地区国家为维护本地区和平稳定的努力，少给地区局势点火浇油。

据路透社报道，澳大利亚外长黄英贤、印度外长苏杰生、日本外长上川阳子和美国国务卿布林肯，星期一在东京举行四方安全对话（Quad）会谈后发表联合声明，对东海和南中国海的局势深感忧虑，并重申强烈反对任何试图通过武力或胁迫改变现状的单方面行动。声明中未直接点名中国。