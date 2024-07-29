澳门上半年入境团客同比增1.7倍 其中九成为大陆客

澳门官方通报，澳门上半年随团入境旅客同比增加1.7倍，其中九成来自中国大陆。

澳门新闻局官网星期一（7月29日）引述统计暨普查局资料通报，澳门今年上半年的随团入境旅客有96.8万人次，按年上升1.7倍；中国大陆团客上升1.4倍至85.1万人次，国际团客也增加8.4倍至10.2万人次，当中韩国团客（4.2万人次）和印度团客（1.3万人次）分别上升14.3倍和20.5倍。

澳门6月的随团入境旅客有12.0万人次，按年上升52.1%；中国大陆团客上升40.3%至10.2万人次，国际团客也增加1.9倍至1.4万人次，当中韩国团客（0.5万人次）和印度团客（0.3万人次）分别上升2.5倍和7.0倍。

根据澳门统计暨普查局资料，澳门上半年酒店业场所住客按年增加20.4%至727.7万人次，较2019年同期也上升5.3%；国际住客（54.2万人次）按年上升1.4倍，当中韩国住客（14.9万人次）增加2.7倍。住客平均留宿时间按年维持在1.7晚，对比2019年上半年增加0.2晚。

澳门6月单月酒店业场所的客房平均入住率同比下跌1.4个百分点至82.7%，主要是客房供应增加所致。住客增加0.4%至114.2万人次，平均留宿时间减少0.1晚至1.6晚。