台湾过半海军军舰未依时修护 恐影响装备稳定性

台湾审计部披露，台湾海军多次因兵力运用等因素调整修护期，导致超过一半的海军主战舰没有依照维修周期修护，恐怕会影响装备使用的稳定性和兵力派遣运用。

台湾审计部星期一（7月29日）在官网公布的2023年度中央政府总决算审核报告中指出，台湾海军去年共办理舰艇计划性修护120艘次，但舰艇修护作业管理仍有安排不妥的情况，必须检讨改善。

报告统计，截至去年7月底，台湾海军26艘主作战舰（康定级、成功级、基隆级、济阳级）中，有14艘主作战舰没有依照各舰艇维修周期执行修护作业，实际维修周期比规范周期延长一至10个月，导致相关舰艇主机、发电机等重要装备大修时数届限，及非计划性维修频次增加，影响装备使用稳定性及兵力派遣运用。

审计部引述海军司令部回应称，后续将强化考量兵力运用、舰艇汰除及新舰编成等各方面影响，提高修护计划执行期程可行性，避免交修期程大幅调整；若因兵力运用无法依时交修，将以非计划性维修方式因应。

据台湾《联合报》报道，台湾军方官员私下抱怨称，舰艇修护未按原订时程修护的关键原因，是因为近年中国大陆军舰持续压境威胁，舰艇必须频频出动，甚至有军舰还没完全竣工就要出海应付敌情的情况，长期消耗导致装备人员经常处于疲乏状态；审计部不追究背景因素，只看“不按期程”，让人有“何不食肉糜”之叹。