李家超祝贺张家朗和何诗蓓巴黎奥运会夺牌

香港特首李家超向本届巴黎奥运会上成功卫冕的击剑好手张家朗和收获铜牌的何诗蓓，表达祝贺。

综合网媒“香港01”和《星岛日报》报道，香港好手张家朗新加坡时间星期二（7月30日）在巴黎奥运会男子花剑个人赛中逆转战胜意大利选手马治，完成卫冕任务，成为68年来首名蝉联花剑奥运会冠军的选手。张家朗也是首名连续两届奥运会摘冠的香港运动员。

张家朗赛后受访时坦承，此前江旻憓夺金给他打了支强心针，让他努力打好比赛。他感谢家人到场为他助威，并将这次赢得奥运会金牌献给父亲当生日礼物。他也感谢香港市民熬夜看比赛支持他，希望他没辜负他们的期望。

香港泳将何诗蓓新加坡时间星期二（7月30日）凌晨在本届巴黎奥运会上，获得女子200米自由泳铜牌。（路透社）

香港女泳将何诗蓓在星期二凌晨的女子200米自由泳决赛中，以1分54秒55触壁，摘得铜牌。

张家朗和何诗蓓在相隔一小时内分别收获奥运金牌和铜牌，并因此分别进账600万港元（约103万新元）和150万港元奖金。为香港奥运会代表团夺得首枚金牌的江旻憓，也获发600万港元奖金。她新加坡时间星期天（28日）凌晨扬威女子重剑个人决赛。

据香港政府公报，特首李家超对张家朗在巴黎奥运会夺金，为香港赢得本届赛会第二枚金牌，向他与其教练致以衷心祝贺。

李家超说，张家朗技术非凡，越战越勇，继2020年东京奥运会为香港剑击运动缔造历史，今天（7月30日）凭借优异表现在巴黎奥运再创辉煌成绩，勇夺金牌，实至名归。他卓越的成绩令人振奋，让香港市民引以为荣。

李家超也祝贺何诗蓓获得女子200米自由泳铜牌。他说，何诗蓓在比赛中展现了精湛技术，全力以赴，继2020年东京奥运会夺得两面银牌后再创佳绩，勇夺铜牌，展现了名将实力。他和全港市民都为她的出色表现感到高兴和骄傲。