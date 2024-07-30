上海一名女子自曝与多名基金公司男子钱色交易

上海一名自称是东证期货员工的女子自曝与多家基金公司的男员工进行钱色交易，引发关注。

综合《南方都市报》和凤凰网财经报道，这名自称姓王的女子近日在社交媒体小红书配图发文，图片中女子右手拿着身份证、左手拿着打印出来的自白文。

她在自白文中说，自己今年25岁，毕业于美国芝加哥大学。她在去年1月来到上海，就职于东证期货，至今就职刚好一年半。

她坦言，刚来到上海时“年纪尚轻，初次踏上社会，心浮气躁，爱慕虚荣，自认为有几分美貌。在多位男士的追求下利欲熏心，没有守住底线”。

她说，自己原先有一名在中泰资管任职的男友，但两人还没有分手时，她就和另一名男子相恋。她承认自己“私生活混乱，一直隐瞒有男友的事实，也有数位暖昧对象，有过撩骚、约炮、钱色交易行为”。

她提到：“在这一年时间，一直周旋在各个男人之间，撒谎自己只有对方一位情人，并隐瞒有男友的事实，接受多人心意并保持不正当关系，谋取不正当利益。”

她透露，自己与七名异性有过暧昧关系，并公开这七名男子的身份，其中不乏在知名金融公司就职的员工，包括永赢基金、施罗德基金、中银基金等，其中还涉及施罗德基金的一名高管。

女子还说，现已意识到自己的错误，并进行深刻反思；也会从今天开始遵守道德、法律，保证不会再犯。

自白文的左下方还有女子手写着：“本人认可以上均属实”。

目前这则贴文已无法在社交媒体上找到。女子就职的上海东证期货星期一（7月29日）受访时说：“目前当事人已就不实信息报案，公安已受理，具体情况请关注后续警方发布的调查结果。”

施罗德基金则回应称：“针对近期网络上相关传闻，施罗德基金管理（中国）有限公司正在了解相关情况，进行全面调查。公司坚决拥护‘合规、诚信、专业、稳健’的行业文化理念和道德规范指南，如有背离必将严肃处理。”

永赢基金工作人员说，自曝内容中提到的确实是永赢基金的员工，公司会对相关情况进行调查和核实。

截至目前，中银基金未回应此事。

官网信息显示，上海东证期货有限公司成立于2008年，是一家经中国证券监督管理委员会批准的经营期货业务的综合性公司，主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货交易咨询、资产管理、基金销售等业务。