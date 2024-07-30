亲绿民调：赖清德信任和执政满意度冲破五成

政治立场亲绿的《美丽岛电子报》民调显示，台湾总统赖清德的信任和满意度双双上扬并冲破五成。

《美丽岛电子报》星期一（7月29日）公布的7月份国政民调显示，55.2%的台湾民众对赖清德表示信任，比上个月增长1.5个百分点，另有32%受访民众表示不信任，比上个月减少4.3个百分点。

执政满意度方面，52％民众表示满意，增幅达4.4个百分点；30.1%表示不满意，比上月骤减4.6个百分点。

民视新闻网称，上述数据表现出，立法院改革修法乱局并没有冲击赖清德政府的公信力，反而增长了民众对赖清德的肯定程度。

前立委沈富雄星期一（29日）在广播节目中说，赖清德满意度持续飙高的主因是抗中保台，然后肃贪抓前桃园市长郑文灿。

针对行政院长卓荣泰的整体施政表现，42%受访民众表示满意，比上个月增加3.4个百分点；有27.2%不满意，比上个月减少2.7个百分点，未明确回答的有30.8%。

政党支持度方面，民进党以46.9％高居三党之首，领先国民党的32.3％、民众党的31.6％；不满意度方面，国民党则以52.5%高居三党之首，高于民进党的40.7%和民众党的49.6%。

数据同时显示，民进党是三党中唯一好感度大于反感度的政党。

进一步交叉分析显示，除了民众党支持者和泛蓝民众，多数族群对赖清德的信任度皆高于不信任，且学历愈低的民众对民进党愈有好感。

分析也显示，泛蓝民众以外绝大多数族群都对国民党表示反感，其中民众党支持者有过半民众对国民党反感，中立民众更仅有29.7％对蓝营好感、42％反感。

民众党方面的支持者主要来自桃竹苗、基宜花东离岛、20至39岁、泛蓝及泛白支持者，好感度均大于反感度；且愈年轻、学历越高的民众，对民众党越有好感。

本次调查时间范围落在7月23日至26日期间，调查全台22县市、共1074位年满20岁民众，合并样本在信赖水准95％时，抽样误差最大值为正负3％。抽样架构采取住宅电话、行动电话双架构抽样。