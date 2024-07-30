欧盟关税案实施前 中国电动车品牌6月在欧市占率达11%

在欧洲联盟对华电动汽车关税案本月初实施前，中国电动车品牌6月份在欧洲的市占率达11%，牌照注册量创纪录。

彭博社星期一（7月29日）引述国际数据研究公司Dataforce分析师统计的数据报道，中国国企上海汽车集团在欧洲6月电动车市占率中领先群雄。该集团向经销商大批出口MG4掀背车（hatchback)。7月5日前在欧洲注册牌照的进口电动车出售时，无需添加额外临时关税。

Dataforce的数据显示，中国品牌6月在欧洲的注册量超过2万3000辆电动车，为历来最多。西方制造商沃尔沃、宝马、特斯拉等在华生产的出口电动车也面对欧盟从7月5日起对华电动车加征的临时关税。

在欧盟对华电动车加征临时关税后，上述中国品牌未来数月的注册量能否持续上涨有待观察。欧盟对上汽的电动车施加38%的额外关税。比亚迪则在现有10%的关税基础上，再被征收17%关税。

Dataforce产品主管朱哈斯说，尽管上汽是欧洲市场最大的中国电动车出口品牌，但6月份注册的40%MG4均为经销商自行注册，“这不是非常健康的增长”。

上汽也推出极为吸引人的租赁配套，包括在德国进行购买一辆MG4，可免费租用另一辆MG4的促销活动。

Dataforce分析师利泽格说，世界最大电动车制造商比亚迪也通过在德国举行的欧洲足球锦标赛，推动旗下电动车在当地的销量。

意大利推出的补贴措施，是带动欧洲6月电动车市场买气的另一原因。此措施的出台，令意大利电动车今年的销量同比倍增。

意大利政府声明指出，当地为新购电动车推出2亿欧元（约2.91亿新元）的补贴。当地家庭获得了约60%的新购电动车补贴，其余则落入企业手中。