福建宁德将大力培育发展预制菜产业

中国福建省宁德市提出，要大力培育发展预制菜产业，加快建设在全省乃至全国有重要影响力的特色预制菜产业高地。

据中新网报道，宁德市2024年第一次协商民主季谈会星期一（7月29日）召开，围绕“发挥特色优势，培育发展预制菜产业”开展协商议政。

据统计，宁德市现有预制菜企业49家，2023年度产业规模16.5亿元（人民币，下同，约3亿新元），年销售额1000万元以上的企业16家、年销售额5000万元以上的七家、超亿元的龙头企业四家。

宁德市政府副市长陈怡说，大力培育发展预制菜产业，不仅可以提高农渔产品附加值，促进餐饮业和农业转型升级，增加群众收入，更是助力走好闽东特色乡村振兴之路的有效抓手。宁德市政府将立足资源优势和发展实际，培育一批预制菜优质企业，打造闽东特色预制菜品牌。

陈怡说，要积极学习借鉴预制菜产业发达地区的先进经验和做法，不断强化工作措施，全力以赴加快建设预制菜产业布局合理、特色产品竞争力突出，在全省乃至全国有重要影响力的特色预制菜产业高地，实现宁德市预制菜产业的高质量发展。

根据2022年中国烹饪协会发布的预制菜团体标准，预制菜包含午餐肉、速冻水饺等“即食/即热”食品、梅菜扣肉等简单烹调后就可上桌的“即烹”食品，以及按照分量分装“即配”的净菜和净肉等。由连锁餐厅的中央厨房统一备菜再送到各个分店，也被视为预制菜操作。

预制菜具有统一采购、批量生产、食材标准化、控制成本等优势，令它成为餐饮业新宠。艾媒咨询数据显示，中国预制菜市场规模将在2026年突破1万亿元人民币。

不过，一些地方“预制菜进校园”引起家长反弹。据新华社报道，中国教育部去年9月22日表态，对“预制菜进校园”应持十分审慎态度，不宜推广进校园。

另据中国工信部网站，工信部去年12月29日对十四届全国人大一次会议有关预制菜建议答复时说，中国国务院各有关部门高度重视预制菜产业规划以及相关政策文件的编制工作，将推进预制菜相关标准不断完善，持续加强产业培育力度。