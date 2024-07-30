两岸就金门翻船案达成共识 台方归还渔民遗体和渔船

延宕五个多月的“214”金门翻船案协商星期二（7月30日）正式达成共识，台湾将归还大陆渔民的遗体和渔船，但台湾海巡署以尊重家属为由拒绝透露协商细节。

综合台湾《中国时报》《联合报》和三立新闻网报道，两岸谈判代表星期二早上9时在金湖饭店就翻船案举行闭门协商。两岸谈判代表在协商结束后透露，双方已就事件善后协商达成共识。

陆方代表大陆泉州市台办副主任李朝晖受访时说，事件发生至今已经五个多月，两岸双方善后协商终于达成共识，希望台湾方面积极落实既要条款，让遇难者安息并给家属一个交代。

台湾海巡署副署长谢庆钦则说，协商顺利达成共识，要归功于两岸持续不断的努力，海巡署感谢有关机关与各界人士对本案提供的协助。双方会抓紧时间，积极落实协商共识。

针对媒体提问协商内容，谢庆钦回应称，因涉及到尊重家属与两岸协商共识，还没办法对外报告细节，但会议气氛良好。

另有媒体现场追问，陆方还会不会觉得海巡署是恶意撞船？谢庆钦不发一语，大幅度摇头后离去。

据报道，协商结束后，双方谈判代表前往殡葬处祭拜罹难者，台湾方面将给予家属抚慰金150万元（人民币，28万新元），并在料罗港归还大陆渔民的遗体及扣留船只，一同运回大陆晋江围头港，让整起事件落幕。

今年2月14日金厦水域发生执法意外，一艘大陆渔船为了躲避台海巡艇追缉翻覆，造成两名大陆渔民死亡。两岸双方经15次协商仍未突破僵局，大陆渔民遗体仍冰冻在金门殡仪馆，渔船一直被停放在第九海巡队内。

事件落幕后，奔走于两岸斡旋的国民党立委陈玉珍透露，她将于8月陪同遭大陆海警扣押至今的胡姓钓客家属前往中国大陆，带胡姓钓客返台，未来还会与陆方讨论开放陆客赴金门观光事宜。