中国贸促会长：中美加强供应链合作为世界经济增长注入更多动能

中国国际贸易促进委员会会长任鸿斌说，中美加强供应链合作可为世界经济增长注入更多动能。

据中国央视新闻报道，由中国贸促会主办的中美经贸合作论坛当地时间星期一（7月29日）在纽约举行，300余名中美企业和商协会代表出席。

中国贸促会会长任鸿斌指出，中美建交45年来，作为两国关系压舱石的经贸合作日益深化。如今，两国经济高度互补，利益深度融合，双方加强供应链合作有利于维护全球供应链稳定畅通，为两国、地区乃至世界经济增长注入更多动能。

根据中方新闻稿，国际谅解商务委员会总裁兼首席执行官彼得·提察恩斯基表示，中共二十届三中全会提出300多项改革措施，其中创新、能源转型、人工智能、芯片、贸易等方面有广阔中美合作空间，希望与中国贸促会进一步加强合作，共同推动建设更加安全繁荣的世界。

美国国际工商理事会首席执行官戴克兰·达利则说，中美关系向好为两国企业带来了巨大利好。美国国际工商理事会愿与中国贸促会及其分支机构深化合作，为推动建设更加开放包容的市场贡献力量。

中国贸促会新闻发言人王琳洁上星期五（26日）宣布，任鸿斌应美国商会和美中贸委会邀请率团访美，但未公布访问团何时赴美。

王琳洁介绍，这是中共三中全会召开后首个访美的中国工商界代表团，也是对美国工商界访华的回访。

美中贸易全国委员会董事会主席芮思博（Raj Subramaniam）上星期率团访华，并与中国外长王毅会面。