两次掉杠导致体操丢金 苏炜德被中国网民指责

两次掉杠导致中国失去本已是囊中之物的体操男团奥运金牌，中国选手苏炜德被很多网民指责甚至谩骂，相关话题登上微博热搜榜首。

星期二（7月30日）凌晨在巴黎奥运会竞技体操男子团体决赛中，中国体操队痛失好局，因最后一轮的失误被日本逆转，获得银牌。

前几轮，中国队的总分一直都保持比较大的领先。不过在最后一轮，也就是第六轮的单杠项目中，中国选手苏炜德出现重大失误，两次掉杠，只得到11.600分。

最终，日本以259.594分摘金，中国以259.062分夺银。

据咪咕体育报道，赛后的新闻发布会上，苏炜德向队友表达歉意：“对不起我的队友，大哥们，他们这个周期非常努力，也经历了很多伤病，好不容易熬过来了，因为我今天的失误没有拿到金牌。”

“苏炜德赛后道歉”词条高居新浪微博热搜榜首位，“中国体操男团摘银”词条也一度排到第二位。

不过，苏炜德的道歉并没有获得一些中国网民原谅。在评论中，不少网友指责苏炜德：“你一个人害了大家，道歉有什么用？”“输谁也不能输日本，民族罪人。”“竞技体育菜是原罪，退役吧。”“查一查这个人是怎么选上的，是不是有关系？”还有网民出口谩骂。

不过，也有网民表达了不同观点：“胜败兵家常事，奥运赛场不应该唯金牌论，更不应上升到民族主义。”“网暴苏炜德的人，你们学习工作中没有失误过吗？也希望被别人这样骂？”

体操男子团体金牌被视为体操项目中分量最重的一块金牌。在过去五届奥运中，日本和中国分别赢得了体操男团项目的两届金牌，只有上届东京奥运的金牌是由本届缺席的俄罗斯拿下。