中国海关总署：中国新能源产品不过剩 丰富全球绿色供给

中国海关总署副署长赵增连受询时说，中国新能源产品不但不过剩，还丰富了全球绿色供给，为全球应对气候变化贡献中国力量。

据中国网报道，中国国务院新闻办公室星期二（7月30日）上午10时举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，中国海关总署副署长赵增连在会上回应记者提问时，作出以上表述。

赵增连指出，中共十八大以来，中国外贸实现了跨越式发展。2023年外贸进出口总值较2012年增长超过了17万亿元（人民币，下同，约3.15万亿新元），这个数字相当于一个外贸排在前面国家一年的进出口量。同期，中国海关监管货物量也大幅增长了54.5%。

他介绍，创新让中国外贸发展的底气越来越足。2023年，中国出口高技术产品同比增长6%，占出口总值的18.7%。自主创新品牌让中国潮牌如雨后春笋，从根植于传统文化的马面裙到功能多样的电子产品，不断在海外圈粉，2023年自主品牌产品出口增长9.3%，占整体出口的21%。

他续称，绿色成为外贸高质量发展鲜明的底色。中国出口的每10辆汽车中有四辆是电动汽车，每10辆轨道机车中有七辆是电力机车，出口的蓄电池近九成是锂电池，外贸出口的绿色属性更强了。

赵增连强调，前段时间，有些论调炒作中国新能源产业所谓产能过剩，实际上是伪命题，它既不切合实际，也有违市场经济发展规律。

他指出，比如电动汽车，国际能源署测算，到2030年，全球电动汽车的销量将达到4500万辆左右，这个数字相当于2023年全球销量的三倍、中国产量的五倍。中国的新能源产品不仅不过剩，反而丰富了全球的绿色供给，为全球应对气候变化贡献了中国力量。中共二十届三中全会进一步明确了绿色发展的政策制度保障，未来中国的绿色产业一定会发展得更好。