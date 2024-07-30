农夫山泉港股重挫 钟睒睒连续三天增持股票

今年以来面临重重挑战的中国饮料品牌巨头农夫山泉股价蒙受重挫之际，公司创办人钟睒睒连续三天增持公司股票，却无法阻止股价跌势。

综合香港《星岛日报》《明报》等报道，根据香港交易所星期二（7月30日）的权益披露资料，农夫山泉控股股东钟睒睒旗下的养生堂7月26日在场内增持公司共183万股，每股平均价约30.528元（港元，下同，5.25新元），涉资5586.62万元，使钟睒睒的持股比例由64.31%增至64.34%。

这已是养生堂连续第三天增持农夫山泉港股。资料显示，养生堂7月24日增持110万股，每股平均价为30.705元，涉资3378万元；7月25日以平均价30.601元买入57万股，涉资1744万元。

此次增持行为是农夫山泉在本月初公布的大股东增持计划的一部分。农夫山泉7月9日披露，大股东将在未来的六个月内以自有资金在公开市场上进行股份增持，预计涉及资金不超过20亿元。

然而，农夫山泉港股星期二早上仍未止跌，股价一度跌近2%至29.9元；截至早上11时，农夫山泉股价30.2元，跌约0.7%。

农夫山泉今年以来多次面对重重挑战，娃哈哈创始人宗庆后今年2月逝世后，曾做过娃哈哈省级经销商的钟睒睒被网民指责忘恩负义，网上出现捧娃哈哈、踩农夫山泉的声音。3月，农夫山泉又因产品包装图案陷入“媚日风波”。

此前，农夫山泉被香港消费委员会指从其产品检测出每公升水含三微克溴酸盐，达欧盟对“天然矿泉水及泉水”的饮用安全标准上限。但农夫山泉反驳指消委会测试分类及套用标准有误，引起香港及中国大陆消费者恐慌，最终香港消委会向农夫山泉致歉。