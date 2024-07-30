李家超感谢老挝总理支持香港尽快加入RCEP

香港特首李家超在总结老挝访问行程时，感谢老挝总理支持香港尽快加入《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）。

据香港政府公报，李家超星期一（7月29日）在老挝会见传媒总结两天访问行程时说，老挝政府是今年亚细安轮值主席，他感谢老挝总理宋赛·西潘敦在会面上重申肯定香港可作出的贡献，并继续支持香港尽快加入RCEP。

李家超透露，这趟老挝行有四大收获。港老政府重视两地关系，并达成共识未来将加强包括金融、投资、科技、技术交流及专业服务等多方面合作。

他介绍，香港和老挝这次共达成12份合作备忘录，是落实两地合作的一个新开始，将推动两地在不同领域上的相互连系，同时让香港企业抓紧机遇，进入老挝这个充满发展潜力的市场，共同发展产业，尤其是老挝农产品的出口。

李家超指出，此行让两地更了解对方的优势，能力和机遇，可加强包括外资需求、专业服务，尤其是金融贸易、运输物流及法律等方面的交流和未来合作。

李家超相信，香港可贡献建设老挝的金融基础设施、贸易网络和投资专业知识等，发挥互惠共赢的作用。作为国际贸易和航运中心，香港优质的物流服务业，也可与老挝企业分享经验，助力当地的区域物流业发展。

他表示，此行也促进两地人文交流。香港理工大学（理大）星期一与Vientiane官立中学签署备忘录，向该中学优秀学生提供奖学金，让他们可到理大就读。这次是香港和老挝第一个教育交流合作项目。

李家超星期天（28日）率团访问东南亚三国老挝、柬埔寨和越南。在结束老挝行程后，李家超一行人将在星期二（30日）续程前往柬埔寨金边防问。