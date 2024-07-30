中共政治局会议：要以改革为动力促稳增长、调结构、防风险

中共总书记习近平主持中共政治局会议时提出，当前国内经济重点领域风险隐患仍然较多，要保持战略定力，唱响中国经济光明论。会议同时指出，下半年改革发展稳定任务很重，要以改革为动力促进稳增长、调结构、防风险，及时推出一批条件成熟、可感可及的改革举措。

据新华社报道，中共中央政治局星期二（7月30日）召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作，审议《整治形式主义为基层减负若干规定》，习近平主持会议。

会议指出，当前外部环境变化带来的不利影响增多，国内有效需求不足，经济运行出现分化，重点领域风险隐患仍然较多，新旧动能转换存在阵痛。这些是发展中、转型中的问题，既要增强风险意识和底线思维，又要保持战略定力，坚定发展信心，唱响中国经济光明论。

会议强调，下半年改革发展稳定任务很重，要加快构建新发展格局，因地制宜发展新质生产力，加大宏观调控力度，深化创新驱动发展，深入挖掘内需潜力，增强经营主体活力，稳定市场预期，增强社会信心，增强经济持续回升向好态势，切实保障和改善民生，保持社会稳定，坚定不移完成全年经济社会发展目标任务。

会议强调，要以改革为动力促进稳增长、调结构、防风险，充分发挥经济体制改革的牵引作用，及时推出一批条件成熟、可感可及的改革举措；要完善产权保护、市场准入、破产退出等市场经济基础制度，防止和纠正一些地方利用行政、刑事手段干预经济纠纷。

会议指出，宏观政策要持续用力、更加给力。要加强逆周期调节，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策；加快专项债发行使用进度，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，更大力度推动大规模设备更新和大宗耐用消费品以旧换新；优化财政支出结构，加大金融对实体经济的支持力度，促进社会综合融资成本稳中有降。

会议提出，要以提振消费为重点扩大国内需求，多渠道增加居民收入，增强中低收入群体的消费能力和意愿；支持文旅、养老、育幼、家政等消费，进一步调动民间投资积极性，扩大有效投资。

会议指出，要大力推进高水平科技自立自强，加强关键核心技术攻关，推动传统产业转型升级；支持发展瞪羚企业、独角兽企业，强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争，强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道。

会议指出，要推进高水平对外开放，进一步营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，落实制造业领域外资准入限制措施“清零”要求，推出新一轮服务业扩大开放试点举措，促进利用外资企稳回升。要积极培育外贸发展新动能，拓展中间品贸易、绿色贸易；扎实推进高质量共建“一带一路”。

会议还提出要落实好促进房地产市场平稳健康发展的新政策，积极支持收购存量商品房用作保障性住房，进一步做好保交房工作。要完善和落实地方一揽子化债方案，创造条件加快化解地方融资平台债务风险；统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性。

会议说，要加大保障和改善民生力度，强化就业优先政策，做好高校毕业生等重点群体就业。加强低收入人口救助帮扶，织密扎牢社会保障网。全力做好防汛抗洪救灾工作，做好迎峰度夏期间能源电力供应，抓好安全生产，认真解决食品安全、社会治安等问题。要深入打好污染防治攻坚战，扎实推进碳达峰碳中和。要做好“十五五”规划前期研究谋划工作。

会议指出，形式主义、官僚主义是顽瘴痼疾，必须下大力气坚决纠治。基层是贯彻落实中共中央决策部署的“最后一公里”，不能被形式主义、官僚主义束缚手脚。中央和国家机关各部门、各省级党委和政府在安排部署工作时要实事求是，省以下各级党委要履行好主体责任，各级纪检监察机关要强化监督执行。

会议强调，要强化制度建设与执行，统筹为基层减负和赋能，切实解决过频过繁问题，整治“指尖上的形式主义”，进一步理顺基层权责；对党员干部特别是基层群众反映强烈的突出问题，要发现一个整治一个，切实把基层从形式主义、官僚主义的束缚中解脱出来。