湖南省委拥护中共中央调查原政协主席李微微决定

中共湖南省委书记沈晓明主持召开省委常委会会议，通报原政协主席李微微被查消息。会议指出，湖南省委等拥护中共中央调查李微微的决定。

据新湖南客户端报道，沈晓明星期二（7月30日）上午主持召开上述会议，通报中共中央纪委国家监委对李微微进行纪律审查和监察调查的决定。

会议指出，中共中央纪委国家监委对李微微涉嫌严重违纪违法进行纪律审查和监察调查，充分体现了以中共总书记习近平为核心的中共中央坚持党要管党、全面从严治党的坚定决心，充分彰显了中共勇于自我革命、坚决遏制腐败的鲜明态度，释放了反腐败斗争无禁区、全覆盖、零容忍的强烈信号。湖南省委、省人大常委会、省政府、省政协坚决拥护中共中央决定。

会议强调，全省各级党组织和广大党员干部要切实引以为戒，时刻警钟长鸣，坚决筑牢拒腐防变的思想防线。要细化研究以案促改、以案促治工作，切实把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，扎实推动全面从严治党向纵深发展，持续净化全省政治生态。

中共中央纪委国家监委网站星期一（29日）通报，李微微涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

公开资料显示，现年66岁的李微微是湖南宁乡人，长期在湖南任职，2006年11月起，先后担任省委常委、统战部部长，省委常委、政法委书记等职。2016年1月，李微微任湖南省政协主席、党组书记。

李微微落马前已退居二线，去年3月，她转任十四届全国政协人口资源环境委员会副主任，直至此次被查。