赖清德：大陆错误诠释联大决议 构建武力犯台法理依据

台湾总统赖清德在对中政策跨国议会联盟（IPAC）年会上说，中国大陆错误诠释联大第2758号决议，以构建武力犯台的法理依据。

综合三立新闻网和联合新闻网报道，赖清德星期二（7月30日）在IPAC年会上致词时说，台湾位于第一岛链的战略位置，站在世界民主防线的最前缘，有守护民主台湾的决心，更有和大家一起奋斗，维持区域和平的坚定信念。“因为我们深信，台海的和平稳定，跟全球的民主、和平与繁荣发展，息息相关”。

赖清德指出，中国大陆近年来在东海、南中国海扩军，不仅在台海进行军事演习，也和俄罗斯在南中国海、西太平洋区域进行海空联合演习。北约峰会本月的联合宣言指出，中国大陆是俄乌战争的关键支持者。

他表示，中国大陆威权主义的对外扩张，除了对周边国家进行军事恫吓，也借由外交打压、经济胁迫、网路攻击、散布错假讯息等手段，不断提升灰色地带侵扰，破坏区域的稳定。

赖清德提到，中国大陆的扩权行为，也经常透过法律战，或是扭曲历史。法律是公平正义的防线，历史是自我反省的镜子，绝不能够拿来作为对外侵略的借口。

赖清德感谢美国政府及欧洲议会等国际力量，分别透过公开说明或决议，反对中国大陆错误诠释联大第2758号决议，与“一中原则”不当连结，企图用来限缩台湾的国际参与，并建构大陆武力犯台的法理依据。

赖清德强调，中国大陆对任何一个国家的威胁，就是对世界的威胁。台湾会尽一切力量，跟民主伙伴共同撑起民主保护伞（Democratic Umbrella），让民主伙伴国家，免于威权扩张的威胁。