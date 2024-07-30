中国广电总局：全面实现一个遥控器看电视

中国广播电视总局联合多个部门星期一（7月29日）召开会议，要求全面完成酒店电视治理，全面实现一个遥控器看电视。

根据中国广播电视总局网站消息，广电总局当天联合中央宣传部、中央网信办、工业和信息化部、商务部、文化和旅游部、市场监督管理总局、中央广播电视总台、中国消费者协会等部门单位，召开治理电视“套娃”收费和操作复杂工作阶段性总结部署推进会。会议部署了今年下半年治理工作重点任务。

会议要求，全面完成酒店电视治理。9月30日前基本完成全国酒店治理，年内实现1400万间房间便捷看电视。推动酒店电视终端以旧换新，继续推动机场、高铁等场所提供电视直播频道服务，进一步提升旅客体验。

会议还要求，全面实现一个遥控器看电视。加强标准研制，统筹存量和增量，做好三模通用遥控器试点和推广工作，优化推广智能语音、手机等遥控方式，让民众看电视更加方便。

此外，会议还指出，要加快实现电视机机顶盒一体化。推进插入式微型机顶盒试点和批量部署。加强协同研究，年内完成机顶盒内置化电视机研制并开展试点。同时，巩固治理成果、建立长效机制。完善政策法规、标准规范、监管手段、体制机制，实现治本的目标。制订智能电视机“便捷看电视”标准规范，加快完善覆盖关键环节、终端设备的统一技术标准和规范等。