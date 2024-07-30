网传胡锡进被中国社交媒体禁言

中国前《环球时报》总编辑胡锡进多个社交媒体平台账号停止更新，网传他已被禁言。

查询胡锡进的微博显示，胡锡进上一则贴文是在上星期六（7月27日）下午4时4分发出，内容是评论中信建设实习生炫富行为及其背后可能牵涉的腐败。

随后的三天，胡锡进的微博罕见地停止更新，引发社交媒体的热议。有网民发现，胡锡进的抖音、头条均已停更四天。还有网民发截图称，快手平台显示胡锡进已被禁言。

有网民猜测，胡锡进被禁言可能与他评论中共二十届三中全会的文章有关。但也有网民认为，胡锡进不太可能被禁言。“作为多年的新闻工作者，他是有极高敏感性和极强政治嗅觉的，他清楚哪些话该说，哪些不该说，怎么可能轻易被禁言呢？”

据香港《星岛日报》报道，胡锡进上星期一（7月22日）在微信公众号发表标题为《<决定>取消“公有制为主体”的表述，是历史性变化》文章 ，提出三中全会的《决定》中取消“公有制为主体”的表述，这种变化无疑是历史性的。

胡锡进认为，上述变化意味着非公有制经济与公有制经济实现真正的平等，不再区分谁是主体地位，谁才能发挥主导作用。“中国社会对各种所有制关系的认知、态度以及叙事方式都将向前迈出一大步。”

这篇文章引起轩然大波，有网民批评胡锡进“公然反对宪法和党章”。文章后来就被删除。

胡锡进星期二（7月30日）早上回复《星岛日报》查询时说：“我个人不想说什么，您看网上的东西就行了，请理解。”

报道称，胡锡进2021年底从《环球时报》退休后，几乎天天在微博、微信公众号等社交平台针对热点问题发表文章，有时候一天两三篇，其微博帐号粉丝近2500万。