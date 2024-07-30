台湾去年发生12起海底电缆被外力破坏事件，为历年最高。

据《自由时报》星期二（7月30日）报道，台审计部2023年中央政府总决算审核报告披露，台湾近五年发生外力破坏或推挤造成海缆受损案件共36件，其中去年高达12件。

台湾共有10条海缆，均由中华电信公司投资建置与维护，分别连接本岛与澎湖、金门、马祖等离岛。

国家通讯传播委员会（NCC）说明，海缆受损，主要是遭受抽砂船、渔船、商船等各式船只作业或航行锚泊破坏所致，修复费时，影响离岛民众生活。

审计部报告提及，台湾本岛与离岛间通信以海缆通信系统为主，微波链路及卫星通信系统为辅，海缆通信系统如发生障碍，将严重冲击台湾本岛与离岛间通信功能。

据路透社此前报道，连接台湾本岛及其外岛马祖的两条海底电缆去年2月曾被切断，岛上1万4000多名居民一度网络中断。

一名熟悉安全事务的台湾高级官员说，海缆脆弱性一直是台湾长期的安全问题，若台海爆发战争，中国大陆可能率先截断或攻击台湾的海底电缆。

为提高通信安全保障，台湾已专注于使用低轨道地球卫星作为解决方案，并启动试验计划，通过国际卫星供应商来提高互联网服务。有国防专家指出，尽管台湾可在战争爆发后使用马斯克旗下的“星链”（Starlink）卫星通信系统，但马斯克在中国大陆有巨大的商业利益，到时候他的立场令台湾方面担忧。