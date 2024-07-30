意总理点名中国在乌克兰和平进程扮演关键角色

在积极深化意中关系之际，意大利总理梅洛尼宣示，中国具备协助终止俄乌战争的潜在能力。

综合彭博社和路透社报道，梅洛尼星期二（7月30日）在北京举行的记者会上说，北京经济援助俄罗斯入侵乌克兰，是巨大摩擦的源头。

不过，梅洛尼仍点名中国将在乌克兰和平进程中扮演关键角色，并称习近平政府将能找到终止俄乌战争的解决方案。

梅洛尼说：“我相信中国可依据一向提倡的主权和领土完整原则，成为协助确认公正和平要素的关键角色。”

梅洛尼形容她星期一（29日）与中国国家主席习近平的会面为“坦率和尊重”的，并宣布意中两国总理将举行常年会晤以保持沟通。

梅洛尼政府去年退出中国“一带一路”倡议，今年应邀首次正式访华。她说，这次访华行就为重新平衡与北京的经贸关系，并提升两国的合作。

梅洛尼说：“意大利今天在华投资额是中国在意大利投资额的三倍。我们当然希望为意大利商品进入中国市场移除障碍。”

意大利在2019年成为唯一加入中国“一带一路”倡议的七国集团（G7）成员国。去年，受制于美国施压，意大利退出了上述计划，但仍表示有意与中国发展经贸关系。

梅洛尼星期二在记者会上说：“我曾说过很多次，我们是西欧伟大国家中唯一位于丝路的国家。但我们显然不是与中国有最好经贸关系的国家。有其他欧洲国家获得更高的中国投资额。”