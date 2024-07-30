台湾检察机关将调查金厦水域翻船案真相

两岸谈判代表星期二（7月30日）就金厦水域翻船案达成共识，台湾海巡署说，后续整起事件的真相将交由台湾检察机关调查，并再次重申台方执法的正当性。

综合台湾《联合报》《中国时报》报道，金厦水域翻船案历经166天后，两岸谈判代表星期二早上在金门签署共识。陆方代表在运送罹难渔民遗体及遭扣船只后，搭乘下午3时许的航班返回泉州。

但在登船前，大陆泉州市台港澳办副主任李朝晖突然强硬地表态说，撞船事件至今五个多月，家属备受煎熬，两名遇难者时至今日终于能返回故乡安葬，家属也等来迟到的道歉，希望台湾方面能尽快公布事件真相，做出公正的调查结论，并对涉事人员做出相应处理。

他强调，“两岸本就一家人，晋江与金门一水之隔，更是亲上加亲”，台湾有关部门理应善待大陆渔民，确保今后不再发生类似伤害两岸同胞感情、破坏两岸关系的恶性事件。

台湾海巡署副署长谢庆钦则回应称，事实真相将交给台湾方面公正的第三方检察机关调查，相信很快就有结果。他重申，这起事件是单纯的执法事件，海巡署执法依法有据，并捍卫台湾方面执法的正当性，未来执法的决心也不会改变。

但他表示，基于人道考量，他很开心两岸协商能顺利达成共识。协商细节则尊重家属意见及两岸协议条例，双方共识都不公布，会在适当时间另行公布。

据台媒报道，台湾方面将给予家属抚慰金150万元（人民币，28万新元），并在料罗港归还大陆渔民的遗体及扣留船只，一同运回大陆晋江围头港，让整起事件落幕。

此外，台湾海巡署长张忠龙早上参加公祭时，再度为执法时未录影搜证和这段时间罹难者家属所受煎熬公开致歉。

今年2月14日，一艘中国大陆渔船在金门水域捕鱼时被台湾海巡艇追缉，导致大陆渔船翻覆，船上两名大陆渔民死亡。

中国大陆指责台湾海巡艇暴力执法导致事件发生，但台湾海巡署反驳了这一说法。尽管如此，当外界要求查询海巡艇上的监控录像时，台湾海巡署当时称舰艇没有录影搜证。