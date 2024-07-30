福建省委书记周祖翼与冲绳县知事玉城丹尼会谈

日本冲绳县知事玉城丹尼星期一（7月29日）与到访的中共福建省委书记周祖翼举行会谈，推动深化两地关系。

据日本共同社报道，玉城丹尼当天在县政府大楼与正在日本访问的周祖翼举行会谈。冲绳县和福建省互为友好县省。双方在会谈中确认将促进人员交流，推动深化两地关系。

周祖翼在会谈上指出，福建与冲绳在历史上有许多相似之处，呼吁两地要在经济、教育、文化和旅游等领域进一步深化交流。玉城回应称，他将积极努力，使福建与冲绳的交流能为日中关系的和平与稳定做出贡献。

报道称，中共党委书记在任期间访问冲绳实属罕见。周祖翼等人星期天（28日）抵达冲绳，出席了冲绳县主办的欢迎仪式，以及促进两地人员交流的活动。中方一行计划29日离开冲绳前往长崎县访问。

周祖翼原定5月上旬访问冲绳，但为应对福建省发生的洪水灾害而将访问行程延期。

据福建省政府官网消息，中共福建省委书记、省人大常委会主任周祖翼星期天率代表团开始在日本访问。代表团首站抵达冲绳县那霸市，出席了福州—那霸直航仪式、“福来福往、一路山海一路歌”清新福建（冲绳）文化旅游推介会及相关合作签约等活动，并走访了那霸市福州园、首里城。

周祖翼一行星期一继续在日本访问。周祖翼先后与冲绳县知事玉城丹尼、议长中川京贵和前知事稻岭惠一，长崎县知事大石贤吾、议长德永达也和前知事金子原二郎、中村法道等进行交流，深入推动双方合作。代表团一行还出席了“一衣带水、共许花开”清新福建（长崎）文旅图片展等活动。