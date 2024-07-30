重庆市长：愿与首尔加强企业交流 拓展人工智能等合作空间

重庆市市长胡衡华在会见到访的首尔市市长吴世勋时表明，重庆市愿与首尔市加强两地政府和企业间的交流，并拓展人工智能等领域的合作空间。

据《重庆日报》报道，中共重庆市委副书记、重庆市市长胡衡华星期一（7月29日）会见了韩国首尔市市长吴世勋一行，欢迎他们到渝访问。

胡衡华说，今年是重庆与首尔建立友好交流合作关系五周年，愿进一步加强两地政府间、企业间交流合作，拓展电子信息、生物医药、人工智能等领域合作空间，加强在智慧城市、公共交通等超大城市现代化治理方面交流互鉴，促进共同繁荣发展。

另据韩联社报道，吴世勋表示，今年是两地政府建立友好交流合作关系五周年，期望两地政府继续推动高新技术领域企业之间的交流，从而提升城市竞争力。他还邀请重庆市参加将于10月在首尔举行的信息通信技术展——第一届首尔智慧生活周（SLW）。

此外，首尔生物中心与两江生命科技城签署了旨在加强两地生物领域合作的谅解备忘录（MOU）。根据协议，双方将在支持生物创新企业成长、促进企业间交流、扩大研发（R&D）领域不断深化合作。

签约仪式后，吴世勋参观大地国际生命科学园内的两江生命科技城展馆和小丸生物科技有限公司，了解中国生物产业发展计划及相关企业技术和成长战略。

吴世勋当天也在李子坝轻轨站乘坐电车考察重庆市的公共交通系统。他还参观了十八梯传统风貌区和湖广会馆等重庆市旅游景点，探索融合城市与传统文化的方案。