方星海被免中国证监会副主席职务

中国国务院决定，任命李明为中国证券监督管理委员会副主席，免去方星海的中国证券监督管理委员会副主席职务。

中国证监会网站星期二（7月30日）公布上述任免消息。中共中央组织部同时通知，李明任中国证券监督管理委员会党委委员，免去方星海的中国证券监督管理委员会党委委员职务。

公开资料显示，今年56岁的李明学历为法学博士，曾任中国中小企业股份转让系统总经理；中国证监会江苏监管局党委书记、局长； 证监会上市部主任、证监会首席检查官、稽查局局长等。

今年60岁的方星海是浙江乐清人，毕业于清华大学，此后相继获得斯坦福大学经济学硕士和博士学位。

方星海自1998年8月起先后任中国建设银行集团协调委员会办公室主管、中国银河证券公司经营管理委员会秘书长。

2001年7月起，方星海任上海证券交易所总经理助理、副总经理、党委委员。2005年12月任上海市金融服务办公室副主任（正局级），2007年10月任上海市金融工作党委副书记、市金融服务办公室主任。

2013年9月，方星海任中共中央财经领导小组办公室经济一组巡视员，2014年6月任中央财经领导小组办公室经济四局局长。

2015年10月起，方星海任中国证券监督管理委员会副主席、党委委员，直至此番卸任。