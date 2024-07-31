台审计部披露逾200亿新台币军购资金滞留美国无法取回

台湾对美军购案多次延宕之际，台湾审计部披露截至去年底，台湾国防部执行中的对美军购案合约终止准备金，目前仍有244亿元（新台币，下同，10亿新元）滞留在美国无法取回。

所谓“合约终止准备金”，指的是在军购案执行的初期或中期，美方要求台湾支付的一笔固定比例金额。一旦合约中途终止，这笔钱就会拿来支付合约商的损失。这笔钱后续会依照军购案执行进度，逐步转成案款，结案时如有余款会退回。

然而，综合台湾《联合报》《中国时报》《自由时报》报道，长期以来军购案结案时，经常出现美国未返还合约终止准备金等结余款项，而是尝试以其他军购项目，如派遣技术人员驻台的费用来抵销。

台湾审计部星期一（7月29日）在2023年中央政府总决算审核报告中披露，截至2023年底，台湾国防部执行中军购案已结汇的合约终止准备金达244亿余元，目前正滞留在美方无法领回，比2022年底增加约126亿元。

审计部提醒国防部，应积极与美方协调加速办理以银行担保信用状取代，以利提升财务运用效能。

根据美方规定，军购方可使用合格银行开立的担保信用状，取代合约终止准备金，但相关银行需取得美国货币管理局核发的联邦执照，因此审计部呼吁台湾国防部积极与美方协调加速办理相关作业，避免巨额资金长期闲置。

台湾国防部从去年2月起逐步推动相关计划，但截至去年底，台湾银行海外分支机构均无取得这项联邦执照，因此台湾国防部去年二度洽询美国国防安全合作局，评估放宽开立信用状银行资格标准。

但美国方面回复因涉及政策调整，且需考量不损及美方权益及各军购方一致性作法，将此交由美国国务院、财政部及外部法务单位评估，尚无法提供确切完成日期。

对此，台湾国防部星期二（7月30日）说，军方将持续加强合约终止准备金提列管制，并降低汇往美国的资金减少退汇余款。

台湾国防部主计局则解释道，有关“我以信用状取代合约终止准备金”，美方非常重视台湾需求并正积极研处，并没有“美拒我以信用状取代合约终止准备金”的情况。