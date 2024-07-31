美日发表延伸威慑声明 中国外交部向日本提严正交涉

针对美日发表延伸威慑联合声明，中国外交部亚洲司司长刘劲松约见日本驻华使馆首席公使横地晃，并提出严正交涉，敦促日本树立客观理性对华认知。

据央视新闻客户端报道，刘劲松星期二（7月30日）在与横地晃会面时，指责日本在日美外交安全“2+2”会议、“延伸威慑”部长会、美日印澳“四边机制”外长会等会议期间发表涉华消极言论，并就此和会议文件中的“诸多谬论、危险动向、虚假叙事”提出严正交涉，表达严重关切和强烈不满。

刘劲松称，日本对中国的抹黑攻击同推进两国战略互惠关系的表态自相矛盾，敦促日本树立客观理性对华认知，停止就中国内政事务说三道四，停止伙同某些国家搞“小圈子”制造对抗，同中方相向而行，维护双边关系政治基础，真正把战略互惠关系落到实处。

据中方新闻稿，横地晃称，日方坚持遵循1972年日中联合声明处理台湾问题的立场没有变化，愿推进两国战略互惠关系。

美日外长防长“2+2”会议星期日（7月28日）在东京举行并发表联合声明，对中国持续快速扩展核武库表示担忧，并指中国缺乏透明度。

中国外交部发言人林剑星期二（30日）例行记者会上回应称，“延伸威慑”是冷战的产物，并称美日强化核威慑合作，将刺激地区的紧张局势，加剧核扩散与核冲突风险。