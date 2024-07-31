人民日报：三中全会决定内涵包括公有制为主体

中共中央机关报《人民日报》刊文说，中共二十届三中全会《决定》的内涵包括公有制为主体、多种所有制经济共同发展等内容，并强调中共在坚持基本经济制度上的观点是明确、一贯的。

《人民日报》头版星期二（7月30日）刊登署名“仲音”文章《坚持和落实“两个毫不动摇”》。

文章指出，中共十九届四中全会将社会主义基本经济制度概括为：“公有制为主体、多种所有制经济共同发展，按劳分配为主体、多种分配方式并存，社会主义市场经济体制等”。中共二十大进一步提出：“坚持和完善社会主义基本经济制度，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。”

文章说，二十届三中全会《决定》强调的“坚持和完善社会主义基本经济制度”，内涵包括了公有制为主体、多种所有制经济共同发展等内容。中共在坚持基本经济制度上的观点是明确、一贯的，而且是不断深化的。

文章提到，“两个毫不动摇”是坚持和完善社会主义基本经济制度的重要内容，过去没有变，以后更不会变。只要坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展，社会主义制度的优越性不但不会削弱、还会不断增强。

中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进上星期一（7月22日）在微信公众号发表标题为《<决定>取消“公有制为主体”的表述，是历史性变化》文章 ，提出三中全会《决定》取消“公有制为主体”表述，无疑是历史性的。

他在文中指出，这一变化意味着非公有制经济与公有制经济实现真正的平等，不再区分谁是主体地位，谁才能发挥主导作用。“中国社会对各种所有制关系的认知、态度以及叙事方式都将向前迈出一大步。”

然而，这篇文章发出后引来部分网民猛烈抨击，认为胡锡进挑战宪法和党章权威，肆无忌惮地违反党的政治纪律。文章发表没多久就被删除。

随后，有网民发现胡锡进的微博账号从上星期六（7月28日）起就不再更新，并推测他已被禁言。也有网民发出截图指，胡锡进的快手账号平台显示他已被禁言。

星期三（31日）早上查询胡锡进微博，发现他上一则贴文仍停留在7月27日。