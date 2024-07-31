中国7月制造业PMI连续第三个月萎缩

中国7月份制造业采购经理指数（PMI）连续第三个月萎缩，加剧外界对中国经济复苏步伐的担忧。

中国国家统计局星期三（7月31日）公布，7月份中国制造业PMI为49.4%，比6月份的49.5%略降0.1个百分点，但高于路透社分析师预估中值的49.3%。

从企业规模看，大型企业的PMI为50.5%，比前一个月上升0.4个百分点；中、小型企业PMI分别为49.4%和46.7%，比上月下降0.4和0.7个百分点。

从分类指数看，在构成制造业PMI的五个分类指数中，生产指数高于50点的临界点，新订单指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界点。

针对7月份制造业PMI下滑，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读，原因包括传统生产淡季、市场需求不足以及局部地区高温洪涝灾害极端天气等因素对企业生产经营的影响。

路透社称，中国第二季度的经济增速远低于预期，消费领域尤其令人担忧。由于通货紧缩压力迫使企业削减从汽车、食品到服装等各种商品的价格，零售销售增长降至18个月的低点。

尽管中国官方上星期四（7月25日）宣布的3000亿元（人民币，约556亿新元）超长期国债中有一半将用于支持以旧换新计划，但很可能不足以有效推动经济复苏，因为这仅相当于经济产出的0.12%。

中国统计局公布，7月份非制造业商务活动指数为50.2%，比上月下降0.3个百分点，仍高于临界点。其中建筑业商务活动指数为51.2%，比上月下降1.1个百分点。

数据显示，服务业商务活动指数为50.0%，位于临界点。从行业看，铁路运输、航空运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务、文化体育娱乐等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间；零售、资本市场服务、房地产等行业商务活动指数低于临界点。