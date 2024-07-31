中国财政部：推进消费税征收环节后移并稳步下划地方

中国财政部副部长王东伟星期三（7月31日）说，下一步考虑将推进消费税征收环节后移并稳步下划地方，统筹考虑中央与地方收入划分、税收征管能力等因素，分品目、分步骤稳妥实施，拓展地方收入来源，引导地方改善消费环境。

中国国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，王东伟在会上说，1994年分税制改革特别是中共十八届三中全会以来，中国财税体制不断完善，逐步形成了现行地方税体系，在保障地方政府财力、促进经济社会持续健康发展等方面，发挥了积极作用。但是也要看到，随着中国经济转向高质量发展阶段，现行地方税制度体系不够完善、结构不尽合理、税权配置不够健全等问题日益突出。

王东伟说，中共二十届三中全会对深化财税体制改革作出了全面部署，提出了明确要求。第一，拓展地方税源。在现行规模较大的几个税种中，消费税全部归属中央，主要在生产和进口环节征收。下一步，财政部考虑将推进消费税征收环节后移并稳步下划地方，统筹考虑中央与地方收入划分、税收征管能力等因素，分品目、分步骤稳妥实施，拓展地方收入来源，引导地方改善消费环境。研究把城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加合并为地方附加税，授权地方在一定幅度内确定具体适用税率。改革环境保护税，将挥发性有机物纳入征收范围。

第二，适当扩大地方税权。近年来，在环境保护税法、资源税法、耕地占用税法等地方税立法中，已赋予省级地方确定具体适用税率、税收减免等管理权限。今后，在中央统一立法和税种开征权的基础上，探索研究在地方税税制要素确定，以及具体实施上赋予地方更大自主权。

第三，规范非税收入管理。非税收入主要归属地方，是地方财力的重要组成部分。财政部考虑将规范非税收入管理，适当下沉部分非税收入管理权限，由地方结合实际差别化管理。深化自然资源有偿使用制度改革。把依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入全部纳入政府预算管理。对于收费公路问题，将按照“受益者付费”原则，推动优化相关政策。

王东伟表示，下一步，将全面贯彻落实三中全会《决定》部署任务，深化论证具体改革方案，成熟一项、推出一项。