北京将推一卡通国际卡 外籍乘客可刷卡坐地铁

中国首都北京市计划推出一卡通国际卡BEIJING PASS，外籍人士未来可刷卡在北京乘坐地铁。

据央视新闻星期三（7月31日）报道，进入暑期，北京各大景区的外国游客明显增多。为方便外籍乘客出行，北京计划推出一卡通国际卡BEIJING PASS。

北京地铁车站正在进行现场测试，后续预计在“七站两场”（七大火车站、两座机场）地铁站内面向外籍人士发售BEIJING PASS，方便他们持卡在北京轨道交通刷闸乘车。

报道还称，北京交通行业这两年已推出一系列措施，服务到京的外国游客。

比如，北京地铁公司通过开展英语专项培训等，提升客运人员双语服务能力；并在1号线八通线天安门西、2号线东直门、6号线南锣鼓巷等八座车站试点配置多语种翻译机，支持多国语言翻译。

此外，6月1日起，北京地铁所辖17条线路335座车站完成了POS机铺设，外籍乘客可通过POS机，使用外国银行卡支付购票乘车。近期，持万事达等外卡刷卡过闸、刷卡购买单程票、补票等服务也将逐步实现。

中国官方在冠病疫情后持续修改各类政策，试图吸引外国人回流。包括要求便利境外人员赴华住宿，外籍赴华人员可直接使用境外手机号注册支付宝、微信，绑定境外银行卡支付等。

中国央行上周称，外籍人士在中国使用移动支付的意愿大幅提高。官方数据显示，今年上半年，超过500万入境人员使用移动支付，同比增长四倍。