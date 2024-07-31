崔建春：香港民主茁壮成长 并非勉强生存

中国外交部驻港公署特派员崔建春称，香港民主正茁壮成长，而不仅是勉强生存。他还强调，未来五至十年内，香港的政治制度会成为良好模范，让世界各地借鉴。

综合香港《星岛日报》、网媒“香港01”等报道，崔建春星期二（7月30日）在公署内举行中外记者会。他说，从今年4月上任以来的三个月内，他接触了香港社会各界团体，也与多位总领事会面，包括美国驻港澳总领事梅儒瑞。

崔建春说，在与62名总领事会面时，没有一位“拒绝或说我们不需要国安法”，每个人都支持香港国安法。

他还主动提到香港的民主发展，重申民主是人类的共同价值，但所有国家要选择适合自身条件的民主体制，“以一人一票普选，胜者全取，不再考虑少数人权益的方式运作的政治制度能否称之为民主？”

崔建春认为，民主不只是“一人一票”，中国大陆及香港有筛选候选人的选举，不比其他国家的选举制度差。

崔建春强调，香港是法治城市，言论自由受到保障，就维护国家安全立法是理所当然的做法，加上香港的《港区国安法》和《维护国家安全条例》对比其他国家的条例是“善法”“良法”，并质疑美西方国家向香港负责制定维护国家安全法例的官员实施制裁，“有什么道理？这明明就是欺负人，不能说你个大就欺负人”，最终只会两败俱伤。

崔建春提到，许多人担心《香港国安法》会影响生活，甚至令香港变成一个大陆城市。但他指，香港能吸收中国大陆的成功经验、同时结合国外经验，他相信“香港的民主真的在茁壮成长，而不是勉强生存”。

他强调，香港的政治制度有权力制衡（Check and Balance）和司法独立，就算今天有人不认同该说法，但他深信在未来五至十年，香港可以成为国际社会的良好模范。

崔建春还提到，他不久前与梅儒瑞交谈。在接近两个小时的时间里，两人谈到中美关系，也谈到香港法治体系、民主人士等双方观点不一致的问题。崔建春形容，双方会谈气氛很好。

崔建春透露，梅儒瑞十分关心民主人士（democratic activists）的问题，但他称这一称谓在香港不存在。对话中他向梅儒瑞表明立场：在内政问题上，无论对错，中国不能让其他国家干涉。

此外，针对乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba） 日前促请港府防止俄罗斯利用香港规避对俄制裁，崔建春在发布会上说，自己不能代特区政府回应，只笼统地说香港严格遵守国际法及规范，“最重要的是，香港政府和香港人支持和平的生活”，希望减少伤亡、支持战争尽快结束。