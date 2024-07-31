中国最高法：加大对英烈的司法保护力度

中国最高法院星期三（7月31日）重申，英烈事迹和精神不容许任何人玷污和践踏，并将切实加大英烈保护的司法力度。

中国最高院当天发布依法维护国防利益和军人军属合法权益典型案例时指出，人民军队是党和国家的钢铁长城，以公正高效权威的司法坚决维护国防利益和军人军属合法权益，是人民法院重要职责。

最高法说，近年来，法院秉持“涉军案件无小事”工作理念，从刑、民、行等领域多管齐下、能动履职，依法妥善处理各类涉军案件，为加快推进新时代强军兴军事业提供了有力司法服务。其中，依法审理了一批涉及英烈名誉、荣誉权益保护的案例。

典型案例显示，网民曾某2021年2月19日在200多人的微信群聊中多次就中国解放军某边防团官兵誓死捍卫祖国领土的事迹发布带有侮辱性的不当、不实言论，诋毁英雄烈士，造成不良社会影响。检察机关对此依法提起了侵害英雄烈士名誉、荣誉权益民事公益诉讼，要求曾某在省级以上媒体公开赔礼道歉、消除影响。

生效裁判认为，曾某在人数众多的微信群中多次发布贬损、丑化英雄烈士名誉、荣誉的不实和不当言论，造成不良社会影响，不但损害英雄烈士人格权益，而且侵害社会公共利益，应承担侵权民事责任。遂判决曾某在省级以上媒体公开赔礼道歉、消除影响。判决生效后，曾某履行了判决确定的义务。

最高法在阐述案例典型意义时指出，“本案是维护英雄烈士名誉、荣誉权益的典型案例”，英雄烈士的事迹和精神，是中华民族共同的历史记忆和宝贵的精神财富。卫国戍边军人守护祖国大好河山，有的甚至献出生命，他们的英雄事迹和牺牲奉献精神需要全社会铭记和尊崇，不容许任何人玷污和践踏。人民法院依法判决被告承担相应的民事责任，旗帜鲜明地亮明了坚决打击贬损、诋毁英雄烈士名誉、荣誉的司法态度，对于促进和引领全社会形成尊重英烈、推崇英烈的社会风尚具有积极意义。