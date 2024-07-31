是否参选国民党主席？ 卢秀燕：我就是专心市政

结束访美行程的国民党籍台中市长卢秀燕形容，此次访美行程很成功、收获很大，但对于是否参选国民党主席的提问，卢秀燕仅回应说“我就是专心市政”。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，卢秀燕星期三（7月31日）清晨5时返抵台湾。她在机场总结此次访问时说，此次出访非常成功，向美方行销台中是“科技台中”，有完整的尖端科技智慧产业链，传达投资台中一定是非常正确的选择。

她透露在美国与侨胞有很好的互动和交流，宣慰了侨胞，也拜访在海外打拼的台商。

卢秀燕提及，美国姐妹市及美国友人对她在台风之后再度访美非常意外，也对她的诚意感到高兴，并相信诚信对未来台中市与美方的交流或合作会很有帮助。

卢秀燕原计划7月22日至31日访美10天，但她刚出发就遇上台风“格美”来袭，落地美国刚六小时就搭机折返。直到台风警报解除后，卢秀燕26日“自费”购机票二度赴美继续访问行程。

对此，卢秀燕坦言“有一点点累”，但还是很值得，而且收获很大。至于短期内有没有规划出访其他国家的计划，她回应说先喘口气，有消息再向大家报告。

针对记者提问是否会参选国民党主席，卢秀燕只说：“我就是专心市政，谢谢大家。”

由于国民党主席明年改选，现任主席朱立伦未松口是否拼连任，外传国民党基层希望卢秀燕角逐党魁进而布局2028年总统大选。