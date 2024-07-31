习近平：建设强大稳固现代边海空防

解放军八一建军节前夕，中共总书记习近平强调，要提高卫国戍边整体能力，努力建设强大稳固的现代边海空防。

据新华社星期三（7月31日）发布的消息，中共中央政治局星期二（30日）下午就推进现代边海空防建设进行第十六次集体学习。习近平主持学习时发表讲话说，要立足国家安全战略和军事战略全局，统筹国内国际两个大局，把握边海空防新情况新特点新要求，努力建设强大稳固的现代边海空防。

这次中央政治局集体学习在八一建军节前夕举行。习近平在会上说，边海空防是国家主权的重要标志、国家安全的重要门户、国家发展的重要保障。中共十八大以来，中央领导实施边海空防领导管理体制、力量结构、政策制度等一系列改革，指挥开展边海空防一系列重大行动，有力捍卫了中国领土主权和海洋权益，维护了国家安全和发展战略主动。

习近平指出，当前，中国边海空防内涵和外延发生深刻变化，影响因素更加错综复杂。要强化全局统筹，提高卫国戍边整体能力。要协调推进边海空防建设和沿边沿海地区经济社会发展，打造既能有效维护安全又能有力支撑发展的边海空防建设格局。同时要强化科技赋能，构建边海空防立体智能管控体系；以及增进同有关国家睦邻友好和务实合作，为边海空防建设营造良好周边环境。

他还说，要深化边海空防重大问题研究，巩固提升已有改革成果；坚持边运行、边改革、边完善，优化边海防领导管理体制，完善跨军地协调机制，加强相关法制建设；做好国家空中交通管理工作，促进低空经济健康发展；优化人民防空建设模式，构建现代人民防空体系。

习近平强调，边海空防涉及军地多个部门、多个层级，要加强中央集中统一领导，发挥党政军警民合力强边固防优势，加强边海空防建设军地规划衔接、任务对接、资源统筹。军队要积极主动同地方搞好沟通协调，中央和国家机关有关部门、地方党委和政府要强化国防意识，不折不扣落实好建设和巩固国防的各项任务。