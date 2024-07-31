中石油原董事长王宜林被开除中共党籍

中国石油天然气集团原董事长王宜林被开除中共党籍，通报指他不重视家风建设，对配偶失管失教，纵容、默许亲属利用其职权和职务影响谋取私利。

据央视新闻客户端报道，经中共中央批准，中央纪委国家监委对王宜林严重违纪违法问题进行立案审查调查。

通报指，王宜林丧失理想信念，背弃初心使命，长期结交政治骗子并被其利用，对抗组织审查；罔顾中央八项规定精神，多次接受私营企业主安排的旅游，违规收受礼金；违背组织原则，在组织谈话函询时不如实说明问题，在职工录用工作中为他人谋取利益；廉洁底线失守，纵容、默许亲属利用其职权和职务影响谋取私利；不重视家风建设，对配偶失管失教；将公权力当作谋取私利的工具，大搞权钱交易，利用职务便利为他人在职务调整、项目承揽、企业经营等方面谋利，并非法收受巨额财物。

通报还指，王宜林严重违反中共政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予王宜林开除党籍处分；按规定取消其享受的待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

公开资料显示，王宜林生于1956年9月，曾在新疆工作多年，长期在能源系统任职。

王宜林历任新疆石油管理局勘探开发研究院副院长、院长，新疆石油管理局副局长兼勘探总地质师、党委副书记，中国石油天然气集团公司新疆油田分公司总经理、党委书记等职。

2011年，王宜林离开中石油，空降中国海洋石油总公司（中海油），担任董事长、党组书记。2015年，王宜林被调回中石油，出任党组书记、董事长，直到2020年1月到龄退休。

卸任一年后，2021年1月，王宜林被聘任为中国长江三峡集团有限公司外部董事。

王宜林在今年2月2日官宣被查，同一天中国能源报新媒体发文称，王宜林不再担任中国长江三峡集团有限公司外部董事职务。