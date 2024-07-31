萧美琴：只要站在自由民主这一方就是朋友

台湾副总统萧美琴接见日本中华联合总会时表示，只要站在自由民主的这一方，就是朋友，就是最亲爱的侨胞。

据台湾总统府在官网发布的消息，萧美琴星期三（7月31日）上午接见“日本中华联合总会回国致敬团”，她感谢侨胞长期以来对“中华民国”政府的支持、协助台日关系深耕经营，以及对侨界的照顾。她期盼日本中华联合总会持续支持政府，加强台日在文化、教育、经贸、政治等各领域交流，让台日人民往来更踊跃。

萧美琴说，日本中华联合总会长期支持“中华民国”政府，也付出时间、精神与金钱深耕经营台日关系及对侨界的照顾，并推广各项台日交流活动。

萧美琴提到，过去这几年，她在美国服务，美国也有许多中华会馆及来自台湾、广东、台山等各地的侨胞。她常告诉他们，只要站在自由民主的这一方，“就是我们的朋友，就是我们最亲爱的侨胞；我们共同捍卫的，是区域的和平稳定及自由民主的价值”。她感谢侨胞朋友在海外为了这份坚持所做的努力。

萧美琴称，她出生在日本神户，是台湾历史上第一位出生在日本的副总统。日本离台湾非常近，也是台湾人喜爱旅游的地方；双方在经贸及文化方面有非常深的连结与友好交流，这当中都有中华联合总会的努力与付出。

她希望中华联合总会未来继续支持台湾与日本建立长期友好的关系，并扩大双方在文化、教育、经贸、政治等各领域交流，让台日人民往来更加踊跃。